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        Köpek saldırısında yaralandı

        SİİRT´te millet bahçesinde yürürken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Muhammed Yunus Arpacı (25), bacağından yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:25
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        Köpek saldırısında yaralandı
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        SİİRT´te millet bahçesinde yürürken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Muhammed Yunus Arpacı (25), bacağından yaralandı.

        Dün gece millet bahçesinde yürüyen Muhammed Yunus Arpacı, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından ısırılan Arpacı, köpekten kaçmak istersen ayağını burkarak yere düştü. Arpacı, çevrede bulunanların yardımıyla kurtarıldı. Arpacı, çağırılan ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kuduz aşısı yapılan Arpacı tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Köpeğin saldırısından kaçarken yere düştüğünü söyleyen Muhammed Yunus Arpacı, "Parkta yürürken, köpeğin saldırısına uğradım. Kaçmaya çalışırken daha da çok saldırmaya başladı, o esnada bacağımı ısırdı. Kafamı yere çarptım ve dizimi burktum. Doktor, tedavimin ardından taburcu etti bizi. 3 günde bir kuduz aşısı olacağım. Ondan sonra tekrardan kontrol edilecek. Benim yerime başka biri de olabilirdi. Ondan dolayı yetkililerden sokak köpekleri konusunu daha da dikkate almalarını istiyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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