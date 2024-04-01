Siirt'te DEM Parti'li Alağaş başkan seçildi; 5 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi DEM Parti kazandı

SİİRT Belediye Başkanlığı'na DEM Parti Adayı Safiye Alağaş seçildi; 5 ilçede AK Parti, 1'inde de DEM Parti kazandı.

Siirt'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre; Belediye Başkanlığı'na DEM Parti'li Safiye Alağaş seçildi. İlçelerde ise AK Parti'li 5 aday seçimi önde tamamlarken, DEM Parti 1 ilçe belediye başkanlığı kazandı. Eruh’ta AK Parti’li Cevher Çiftçi, Pervari’de AK Parti’li Teyyar Özcan, Tillo’da AK Parti’li İdham Aydın, Şirvan’da AK Parti’li Necat Cellek ve Baykan’da Ekrem Erdem ile Kurtalan’da DEM Partili Ali Rıza Bingöl, seçimin galibi oldu.