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        Siirt'te DEM Parti'li Alağaş başkan seçildi; 5 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi DEM Parti kazandı

        SİİRT Belediye Başkanlığı'na DEM Parti Adayı Safiye Alağaş seçildi; 5 ilçede AK Parti, 1'inde de DEM Parti kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:05
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        Siirt'te DEM Parti'li Alağaş başkan seçildi; 5 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi DEM Parti kazandı
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        SİİRT Belediye Başkanlığı'na DEM Parti Adayı Safiye Alağaş seçildi; 5 ilçede AK Parti, 1'inde de DEM Parti kazandı.

        Siirt'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre; Belediye Başkanlığı'na DEM Parti'li Safiye Alağaş seçildi. İlçelerde ise AK Parti'li 5 aday seçimi önde tamamlarken, DEM Parti 1 ilçe belediye başkanlığı kazandı. Eruh’ta AK Parti’li Cevher Çiftçi, Pervari’de AK Parti’li Teyyar Özcan, Tillo’da AK Parti’li İdham Aydın, Şirvan’da AK Parti’li Necat Cellek ve Baykan’da Ekrem Erdem ile Kurtalan’da DEM Partili Ali Rıza Bingöl, seçimin galibi oldu.

        SAFİYE ALAĞAŞ KİMDİR

        1990 yılında Siirt'in Pervari ilçesi Erkent köyünde doğdu. 1993 yılında ailesiyle birlikte Adana'ya göç etti. İlk, ortaokul ve liseyi Adana'da okuyan Alağaş, 2008 yılında muhabir olarak göreve başladı. Alağaş, 17 yıl boyunca gazetecilik mesleğini sürdürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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