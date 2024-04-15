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        Ot toplarken 150 metreden kayalıklara düşüp öldü

        SİİRT'te, Ahmet Yıldız (60), ot toplarken dengesini kaybedip 150 metre yüksekten kayalıklara düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 17:42 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:45
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        Ot toplarken 150 metreden kayalıklara düşüp öldü
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        SİİRT'te, Ahmet Yıldız (60), ot toplarken dengesini kaybedip 150 metre yüksekten kayalıklara düştü. Yıldız, hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde, kent merkezine bağlı Yerlibahçe köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, ot toplamak için kırsala giden Ahmet Yıldız, dengesini kaybedip yaklaşık 150 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Yıldız’ın cansız bedeni, araçların gidemediği bölgeden alınıp ekipler tarafından sedyeyle yaklaşık 3 kilometre taşındı. Yıldız'ın cesedi, ambulansla, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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