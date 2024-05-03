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        Siirt'te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

        SİİRT'te etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 18:02 Güncelleme: 03.05.2024 - 18:05
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        Siirt'te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
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        SİİRT’te etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.

        Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından, kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı, trafikteki sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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