Siirt'te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
SİİRT'te etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.
SİİRT’te etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından, kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı, trafikteki sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.
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