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        Siirt'te, internette çocuk pornosu indirip paylaşan şüpheliye gözaltı

        SİİRT'te çocuklara ait cinsel içerikli fotoğraf ve videoları bilgisayar ortamında indirerek paylaştığı tespit edilen Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:50
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        Siirt'te, internette çocuk pornosu indirip paylaşan şüpheliye gözaltı
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        SİİRT’te çocuklara ait cinsel içerikli fotoğraf ve videoları bilgisayar ortamında indirerek paylaştığı tespit edilen Ş.Y., gözaltına alındı.

        Çocuk Koruma Sistemi (CPS) tarafından gönderilen raporda 18 yaşından küçük kişilere ait olduğu değerlendirilen cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirip paylaşıma sunduğu tespit edilen Ş.Y., İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada da çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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