Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        İş yerinin önünde silahlı saldırıda yaralandı

        SİİRT'te esnaf Raşit Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş yerinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT’te esnaf Raşit Ö. (41), iş yerine girdiği sırada motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerine girdiği sırada Raşit Ö.’ye tabancayla ateş etti. Olayda Raşit Ö. vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler motosikletle hızla uzaklaştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Raşit Ö., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Raşit Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerince, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Geçmeyen migren atakları için ne yapılabilir?
        Geçmeyen migren atakları için ne yapılabilir?
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi

        Benzer Haberler

        Siirt'te, internette çocuk pornosu indirip paylaşan şüpheliye gözaltı
        Siirt'te, internette çocuk pornosu indirip paylaşan şüpheliye gözaltı
        Siirt'te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        Siirt'te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        Siirt Valisi Kızılkaya, Eruh'ta Doğu Sadak petrol sahasında incelemelerde b...
        Siirt Valisi Kızılkaya, Eruh'ta Doğu Sadak petrol sahasında incelemelerde b...
        Siirt'te üniversite öğrencilerinden ABD ve İngiltere'deki Filistin eylemler...
        Siirt'te üniversite öğrencilerinden ABD ve İngiltere'deki Filistin eylemler...
        Siirt'te cennet hurması üretiminin yaygınlaştırılması için 8 bin 300 fidan...
        Siirt'te cennet hurması üretiminin yaygınlaştırılması için 8 bin 300 fidan...
        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı