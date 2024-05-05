Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te yolcu uçağının kanadına iniş sırasında kuş çarptı (2)

        İSTANBULSEFERİ İÇİN HAVALANDIİstanbul-Siirt seferini yapan ve Siirt Havalimanı'na inişi sırasında kanadına kuş çarpan Türk Hava Yolları'na ait TC-JLU kuyruk tescilli TK 2656 sefer sayılı Airbus A319 tipi uçakta, teknik ekibin incelemesi tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 14:13 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te yolcu uçağının kanadına iniş sırasında kuş çarptı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        İSTANBULSEFERİ İÇİN HAVALANDI

        İstanbul-Siirt seferini yapan ve Siirt Havalimanı’na inişi sırasında kanadına kuş çarpan Türk Hava Yolları’na ait TC-JLU kuyruk tescilli TK 2656 sefer sayılı Airbus A319 tipi uçakta, teknik ekibin incelemesi tamamlandı. Siirt-İstanbul seferini 11.30’da yapması gereken uçak, çalışma nedeniyle 2 saatlik rötarın ardından 13.30’da havalandı.

        Akif ÖZALP/SİİRT,

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu

        Benzer Haberler

        Siirt'te yolcu uçağının kanadına iniş sırasında kuş çarptı
        Siirt'te yolcu uçağının kanadına iniş sırasında kuş çarptı
        Pervari Kaymakamlığı, sahte balla mücadele ediyor
        Pervari Kaymakamlığı, sahte balla mücadele ediyor
        Siirt'te Karayolları Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinliklerle kutlandı
        Siirt'te Karayolları Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinliklerle kutlandı
        Siirt'te iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Siirt'te iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        İş yerinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
        İş yerinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
        Siirt'te, internette çocuk pornosu indirip paylaşan şüpheliye gözaltı
        Siirt'te, internette çocuk pornosu indirip paylaşan şüpheliye gözaltı