Siirt'te yola düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı

Pervari ilçesinde etkili olan sağanağın ardından sabah saatlerinde, Pervari- Beğendik beldesi kara yoluna, yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Olay sırasında herhangi bir aracın geçmediği kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. İhbarla bölgeye gelen kara yolları ekipleri, kaya parçalarını kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

SİİRT’in Pervari ilçesinde yamaçtan koparak yola düşen kaya parçaları ulaşımda aksamalara neden oldu. Ekiplerin çalışmasıyla ulaşım normale döndü.

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