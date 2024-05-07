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        Siirt'te yola düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı

        SİİRT'in Pervari ilçesinde yamaçtan koparak yola düşen kaya parçaları ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:21 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:25
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        Siirt'te yola düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı
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        SİİRT’in Pervari ilçesinde yamaçtan koparak yola düşen kaya parçaları ulaşımda aksamalara neden oldu. Ekiplerin çalışmasıyla ulaşım normale döndü.

        Pervari ilçesinde etkili olan sağanağın ardından sabah saatlerinde, Pervari- Beğendik beldesi kara yoluna, yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Olay sırasında herhangi bir aracın geçmediği kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. İhbarla bölgeye gelen kara yolları ekipleri, kaya parçalarını kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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