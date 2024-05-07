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        Siirt'te dolu yağışı; sebze ve fıstık bahçeleri zarar gördü

        SİİRT merkez ile Baykan, Kurtalan ve Tillo ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle sebze fidesi dikili arazilerle fıstık bahçeleri zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 16:05 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:10
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        Siirt'te dolu yağışı; sebze ve fıstık bahçeleri zarar gördü
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        SİİRT merkez ile Baykan, Kurtalan ve Tillo ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle sebze fidesi dikili arazilerle fıstık bahçeleri zarar gördü.

        Baykan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle, Ulaştı köyündeki sebze fidelerinin ekili olduğu araziler zarar gördü. Dolu, kent merkezi, Kurtalan ve Tillo ilçelerinde bazı bölgelerde ise fıstık ağaçlarına zarar verdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede zararın tespiti için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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