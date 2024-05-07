Öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla ölümden kurtardı; o anlar kamerada (2)

‘İNSANLARINHAYATINA DOKUNMAK ÇOK GÜZEL’

Siirt’te boğazına çanta kancası kaçan 8 yaşındaki erkek öğrenciyi ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtaran rehber öğretmen Mehmet Akif Eviz (34), DHA’ya konuştu. ‘Heimlich’ manevrasını üniversitedeyken öğrendiğini belirten Eviz, “Bir öğrencimle görüşmek amacıyla 2-F sınıfına girmek için aşağıya indiğimde, Hülya hocam öğrencisinin bir sorun yaşadığını, öğrencinin nefes alamadığını fark etmişti. Öğrencinin nefes alamadığını görünce, ‘Heimlich’ manevrasıyla çocuğun yuttuğu cismin kusmasını sağladım. Çocuk ondan sonra normal hayatına döndü. ‘Heimlich’ manevrasını üniversitedeyken bazı kulüplerde öğrenmiştim. Görsel üzerinde öğretilmişti. Gördüğüm kadarıyla uyguladım ve çocuk kurtuldu. Bir insanın hayatına dokunmak güzel bir duygu, onun tekrar nefes almasını sağlamak güzel bir duygu. ‘Heimlich’ manevrası hayat kurtaran bir manevra, herkesin öğrenmesini tavsiye ediyorum. Bütün insanların bu öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.