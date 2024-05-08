Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Annesinin kucağından düşüp beyin kanaması geçiren 10 aylık Armağan hayatını kaybetti

        SİİRT'te 10 aylık Armağan Aydar, annesinin kucağından düşüp beyin kanaması geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:26 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesinin kucağından düşüp beyin kanaması geçiren 10 aylık Armağan hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT’te 10 aylık Armağan Aydar, annesinin kucağından düşüp beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan minik Aydar, kurtarılamadı.

        Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Armağan Aydar, evde dengesini kaybeden annesinin kucağından düşerek yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan erkek bebek Armağan’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Armağan Aydar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        rmağan Aydar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla ölümden kurtardı; o anlar kamerada (2)
        Öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla ölümden kurtardı; o anlar kamerada (2)
        Siirt'te nefes borusuna demir parçası kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla k...
        Siirt'te nefes borusuna demir parçası kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla k...
        Siirt'te dolu yağışı; sebze ve fıstık bahçeleri zarar gördü
        Siirt'te dolu yağışı; sebze ve fıstık bahçeleri zarar gördü
        Siirt'te liselilerin bıçaklı kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı
        Siirt'te liselilerin bıçaklı kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı
        Siirt'te yola düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı
        Siirt'te yola düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı
        Öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla ölümden kurtardı; o anlar kamerada
        Öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla ölümden kurtardı; o anlar kamerada