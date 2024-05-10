TIR'da uyuşturucu ile 17 kaçak göçmen yakalandı; şoför tutuklandı

SİİRT’in Baykan ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan İran plakalı TIR’da yapılan aramada 7 kilo 330 gram metamfetamin ele geçirildi, dorsesinde ise 17 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan İran uyruklu şoför, tutuklandı.

Baykan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan İran plakalı bir TIR’da arama yapıldı. Aramada 7 kilo 330 gram metamfetamin ele geçirildi. Dorse kısmında ise kaçak yollarla ülkeye giriş yapan 17 göçmen yakalandı. Gözaltına alınan İran uyruklu TIR şoförü H.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.