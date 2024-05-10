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        Sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Nesrin, tedaviye alındı

        SİİRT'te sulama havuzuna düşüp boğulma tehlikesi geçiren Nesrin T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:19 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:25
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        Sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Nesrin, tedaviye alındı
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        SİİRT’te sulama havuzuna düşüp boğulma tehlikesi geçiren Nesrin T. (3), ailesi tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan Nesrin T., Elazığ’a sevk edildi.

        Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Sarıtepe köyü Kayacık mezrasında meydana geldi. Oynamak için dışarı çıkan Nesrin T., evlerinin 50 metre mesafedeki bahçe sulama havuzuna düştü. Ailesinin durumu fark ederek sudan çıkardığı Nesrin T., çağırılan sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Nesrin T., buradaki müdahalesi sonrası Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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