Siirt'te 6'ncı kattan dükkanın içine düşen Ruken, ağır yaralandı
SİİRT'te6 katlı binanın son katındaki balkondan yandaki tek katlı dükkanın içine düşen Ruken Y.
SİİRT'te6 katlı binanın son katındaki balkondan yandaki tek katlı dükkanın içine düşen Ruken Y. (16), ağır yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle Güres Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı apartmanın son katında ailesi ile oturan Ruken Y., iddiaya göre dengesini kaybederek balkondan düştü. Yandaki tek katlı giyim mağazasının tentesinin kırılması ile dükkanın içine düşen Ruken Y., ağır yaralandı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ruken Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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