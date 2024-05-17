Kayıp olarak aranan sürücü, uçuruma yuvarlanan aracında yaralı bulundu

SİİRT’te dün geceden beri kayıp olarak aranan Hayrettin Y.’nin kaza yaptığı, aracının uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı. Yaralanan Hayrettin Y. jandarma ekiplerince 100 metre taşınarak ambulansa ulaştırılıp, hastaneye kaldırıldı.

Pervari ilçesinde Hayrettin Y.’nin haber alamayan yakınları, dün gece saatlerinde jandarmayı arayıp haber verdi. İhbar üzerine ekipler, Hayrettin Y.’nin bulunması için çalışma başlattı. Hayrettin Y.’nin aracıyla gideceği güzergahta arama yapan ekipler, kamyonetinin Çatak- Pervari kara yolunda uçuruma yuvarlandığını fark etti. Bunun üzerine bölgeye sağlık ekipleri çağırıldı. Yaklaşık 100 metre yuvarlanan aracın yanına giden ekip, Hayrettin Y.’nin yaralı olduğunu ve araçta sıkıştığını belirledi. Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen de kaza yerine gelerek bilgi aldı.