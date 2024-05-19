Araçta 86 kilo salep soğanı ele geçirildi; 387 bin lira ceza uygulandı
SİİRT'tedurdurulan araçta 86 kilo kaçak toplanan salep soğan ele geçirildi, sürücüye biyoçeşitliliği tahrip etmekten 387 bin 141 TL ceza kesildi.
SİİRT'tedurdurulan araçta 86 kilo kaçak toplanan salep soğan ele geçirildi, sürücüye biyoçeşitliliği tahrip etmekten 387 bin 141 TL ceza kesildi.
İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Merkez Şefliği ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları araçta 86 kilo kaçak toplanan salep soğanı ele geçirdi. Soğanlara el konulurken, sürücüye biyoçeşitliliği tahrip etmekten 387 bin 141 TL ceza uygulandı. Ele geçirilen soğanlar da tekrar ekilmek üzere Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Çığ'a teslim edildi.
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