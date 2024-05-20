Park halindeyken yokuş aşağı hareket eden midibüs, 9 araca çarptı

Kaza, dün gece saatlerinde Afetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki 35 BFY 300 plakalı midibüs, bilinmeyen nedenle yokuş aşağı hareket ederek, ilerlemeye başladı. Midibüs, park halindeki 72 AAZ 813 plakalı hafif ticari araca çarparak devirdikten sonra 8 araca daha çarptı. Mahalleli panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlar hasar oluşan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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