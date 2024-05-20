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        Park halindeyken yokuş aşağı hareket eden midibüs, 9 araca çarptı

        SİİRT'te park halindeki midibüs, yokuş aşağı hareket ederek park halindeki 9 araca çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:45
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        Park halindeyken yokuş aşağı hareket eden midibüs, 9 araca çarptı
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        SİİRT’te park halindeki midibüs, yokuş aşağı hareket ederek park halindeki 9 araca çarptı. Kazada, araçlarda hasar meydana geldi.

        Kaza, dün gece saatlerinde Afetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki 35 BFY 300 plakalı midibüs, bilinmeyen nedenle yokuş aşağı hareket ederek, ilerlemeye başladı. Midibüs, park halindeki 72 AAZ 813 plakalı hafif ticari araca çarparak devirdikten sonra 8 araca daha çarptı. Mahalleli panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlar hasar oluşan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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