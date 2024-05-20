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        Siirt'te devrilen patpatın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        SİİRT'in Eruh ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada sürücü Ahmet Kılıç (58) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:10
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        Siirt'te devrilen patpatın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
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        SİİRT'in Eruh ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada sürücü Ahmet Kılıç (58) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Budamış köyü yolunda meydana geldi. Ahmet Kılıç yönetimindeki patpat, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada patpatın altında kalan sürücü Kılıç hayatını kaybetti, Mehmet Sait Dündar yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dündar, Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kılıç'ın cenazesi de otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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