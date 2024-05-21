Siirt'te vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

SİİRT'te, vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Deli (32), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Afetevler Mahallesi Siirt Kurtalan kara yolu Ford Kavşağı'nda meydana geldi. Ahmet Deli, kullandığı 34 BOD 12 plakalı otomobille aynı yönde seyir halinde olan, 56 AR 222 plakalı, vince arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı sürücü, ilk müdahalesinin ardından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Deli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vincin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.