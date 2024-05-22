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        Siirt'te minibüs, şarampole devrildi: 3 yaralı

        SİİRT'in Şirvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen minibüste bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 01:51 Güncelleme: 22.05.2024 - 01:55
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        Siirt'te minibüs, şarampole devrildi: 3 yaralı
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        SİİRT'in Şirvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen minibüste bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Kesmetaş köyü yolunda meydana geldi. Mehmet Bilik (45) yönetimindeki 56 AU 171 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki Sabahattin Bilik (47) ve Besna Bilik (47) yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Mehmet Bilik'in hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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