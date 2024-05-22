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        Şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü öldü, yanındaki ağabeyi yaralı

        SİİRT'te şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü Abdullah İşler (27) hayatını kaybetti, yanındaki ağabeyi Gökhan İşler (31) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:55
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        Şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü öldü, yanındaki ağabeyi yaralı
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        SİİRT’te şarampole devrilen TIR’ın sürücüsü Abdullah İşler (27) hayatını kaybetti, yanındaki ağabeyi Gökhan İşler (31) yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Siirt Şirvan kara yolu Akyamaç köyü mevkisinde meydana geldi. Abdullah İşler yönetimindeki 16 AIL 244 plakalı TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine itfaiye, UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü İşler’in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün yanında bulunan ve yaralanan ağabeyi Gökhan İşler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücü Abdullah İşler’in cansız bedeni ise, ekipler tarafından 1 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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