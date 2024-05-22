Şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü öldü, yanındaki ağabeyi yaralı (2)

'KARDEŞİMÇIKMADAN GELMEYECEĞİM'

Siirt'te, Şirvan kara yolu Akyamaç köyü mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen TIR'da hayatını kaybeden Abdullah İşler'in, kazadan yaralı kurtulan ağabeyi Gökhan İşler, sedyeye alınırken sağlıkçılara direnerek, ölümünden habersiz olduğu kardeşinin de çıkarılmasını beklemek istediğini söyledi. Bacağı kırıldığı belirlenen Gökhan İşler, "Kardeşim çıkmadan gelmeyeceğim. TIR devrildiği zaman ben kendimi sıkı tuttuğum için, bende hiçbir şey yok" dedi.

Gökhan İşler'i sakinleştirmeye çalışan sağlık personeli de "Sana ilk müdahaleyi yapalım. Söz veriyorum, seni ambulansa aldığımız gibi onu da alacağız" yanıtını verdi. İşler ve sağlık çalışanının diyaloğu, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İşler'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.