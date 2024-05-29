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        Siirt'te şimşekler geceyi aydınlattı

        SİİRT'te akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 23:05 Güncelleme: 29.05.2024 - 23:10
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        Siirt'te şimşekler geceyi aydınlattı
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        SİİRT’te akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.

        Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından Siirt'te akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağışın etkili olduğu kentte akşam saatlerce şimşek de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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