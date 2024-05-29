Siirt'te şimşekler geceyi aydınlattı

Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından Siirt'te akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağışın etkili olduğu kentte akşam saatlerce şimşek de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.

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