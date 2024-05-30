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        Siirt'te silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti; o anlar kamerada (2)

        GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI; DÜNÜRLERMİŞSiirt'te Hacı Fethi Serin Camii yakınında dünür iki aile arasında çıkan ve o sırada camide bulunan Vali Kemal Kızılkaya'nın dışarıda bekleyen korumalarının müdahale ettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 20:11 Güncelleme: 30.05.2024 - 20:15
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        Siirt'te silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti; o anlar kamerada (2)
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        GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI; DÜNÜRLERMİŞ

        Siirt’te Hacı Fethi Serin Camii yakınında dünür iki aile arasında çıkan ve o sırada camide bulunan Vali Kemal Kızılkaya’nın dışarıda bekleyen korumalarının müdahale ettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; silahlı kavganın başlamasının ardından çevredekilerin panikle kaçıştığı, bir kişinin yanındaki çocuğu alarak bölgeden hızla uzaklaştığı, birbirlerine ateş eden tarafların ise düştüğü anlar yer aldı. Ardından Vali Kemal Kızılkaya’nın korumalarının olaya müdahale ettiği anlar da kameraya yansıyor.

        VALİ KIZILKAYA'DAN AÇIKLAMA; 5 GÖZALTI

        5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili açıklama yapan Vali Kemal Kızılkaya, "İlimiz 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Fethi Serin Camii önünde bugün saat 17.00 sularında, aralarında daha önceden husumet bulunan dünür iki aile arasında silahlı kavga olayı meydana gelmiştir. Olay esnasında bizim de bir taziye vesilesiyle aynı noktada olmamız hasebiyle, güvenlik güçlerimizin kısa sürede olaya müdahale imkanı olmuştur. Bu olayda 2 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati durumu olmadığı bize intikal eden bilgiler arasındadır. Olaya karışanlar, güvenlik güçlerimiz tarafından tamamı yakalanmıştır. Konu hakkında detaylı adli ve idari soruşturma yürütülmektedir. Detaylı bir şekilde yürütülen bu soruşturmanın neticesi, yine kamuoyumuzla paylaşılacaktır. Bunun haricinde ifade edilen bilgilere de itibar edilmemesi, kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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