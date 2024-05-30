Siirt'te silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti; o anlar kamerada (2)

GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI; DÜNÜRLERMİŞ

Siirt’te Hacı Fethi Serin Camii yakınında dünür iki aile arasında çıkan ve o sırada camide bulunan Vali Kemal Kızılkaya’nın dışarıda bekleyen korumalarının müdahale ettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; silahlı kavganın başlamasının ardından çevredekilerin panikle kaçıştığı, bir kişinin yanındaki çocuğu alarak bölgeden hızla uzaklaştığı, birbirlerine ateş eden tarafların ise düştüğü anlar yer aldı. Ardından Vali Kemal Kızılkaya’nın korumalarının olaya müdahale ettiği anlar da kameraya yansıyor.