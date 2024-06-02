'Ilgar'la aramada yolcunun beline sarılı uyuşturucu bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesinde yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği 'Ilgar'la yapılan aramada, yolcu M.E.'nin beline sarılı 491 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SİİRT'tedurdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Ilgar' ile yapılan aramada, M.E.'nin beline sarılı 491 gram metamfetamin ele geçirildi.

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