Bastığı tahtanın kırılmasıyla 25 metrelik kuyuya düşen kadın öldü (2)
HASTANEDEÖLDÜSiirt'te bastığı tahtanın kırılmasıyla 25 metre derinlikteki su kuyusuna düşen ve AFAD ekipleri tarafından halatla çıkarılarak hastaneye kaldırılan Hediye Ünal burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
HASTANEDEÖLDÜ
Siirt'te bastığı tahtanın kırılmasıyla 25 metre derinlikteki su kuyusuna düşen ve AFAD ekipleri tarafından halatla çıkarılarak hastaneye kaldırılan Hediye Ünal burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ünal'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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