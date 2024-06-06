Siirt'te 50 dönüm buğday ekili alan yandı

Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesi mevkisindeki buğday ekili arazide, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, itfaiye ekipleri ile çevredekilerin müdahalesi ile 3 saatte söndürüldü. 50 dönümlük alan zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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