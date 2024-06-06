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        Siirt'te 50 dönüm buğday ekili alan yandı

        SİİRT'inKurtalan ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:50
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        Siirt'te 50 dönüm buğday ekili alan yandı
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        SİİRT'inKurtalan ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

        Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesi mevkisindeki buğday ekili arazide, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, itfaiye ekipleri ile çevredekilerin müdahalesi ile 3 saatte söndürüldü. 50 dönümlük alan zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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