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        Yaylada yakınına yıldırım düşen Betül, yaralandı

        SİİRT'inŞirvan ilçesinde yaylada koyun sağarken, yakınına yıldırım düşen Betül Suna (19) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:39 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:45
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        Yaylada yakınına yıldırım düşen Betül, yaralandı
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        SİİRT’inŞirvan ilçesinde yaylada koyun sağarken, yakınına yıldırım düşen Betül Suna (19) yaralandı.

        Olay, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Cevizlik köyü yakınlarında meydana geldi. Yaylada koyun sağan Betül Suna, yakınına yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Suna, ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Suna’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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