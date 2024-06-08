Yaylada yakınına yıldırım düşen Betül, yaralandı

Olay, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Cevizlik köyü yakınlarında meydana geldi. Yaylada koyun sağan Betül Suna, yakınına yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Suna, ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Suna’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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