Emniyet kemeri takılı sürücü, takla atan otomobilden yara almadan çıktı

Kaza, öğle saatlerinde Siirt-Kurtalan kara yolu, Aktaş köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HN 2085 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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