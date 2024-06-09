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        Emniyet kemeri takılı sürücü, takla atan otomobilden yara almadan çıktı

        SİİRT'te seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:07 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:10
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        Emniyet kemeri takılı sürücü, takla atan otomobilden yara almadan çıktı
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        SİİRT’te seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü, emniyet kemeri sayesinden kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaza, öğle saatlerinde Siirt-Kurtalan kara yolu, Aktaş köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HN 2085 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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