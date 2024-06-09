Yuvalarından düşen yavru kırlangıçları elleriyle besliyor

SİİRT'tebaraj santral binasındaki yuvalarından düşen kırlangıçları fark edip, mutfakta yuva oluşturan görevli Yılmaz Adar, yavru kuşları kendi elleri ile besliyor.

Tillo ilçesindeki Alkumru Barajı'nda haberleşme santral görevlisi olan Yılmaz Adar, santral binasında yuvası bulunan kırlangıçların düştüğünü fark etti. Kırlangıçların düşmemesi için mutfakta yuva oluşturan Adar, ardından kürdanla yavru kuşları beslemeye başladı. Kırlangıçları kendi ile besleyen Adar, "Yuvadan düşen kırlangıç yavrularını haftalardır ellerimizle besliyorum. 2 hafta sonra da doğaya salacağım. Yuvadan düştükleri için anneleri onları tekrar alamıyor, mecbur alıyorum. Onlara yemek yedirip, 2 hafta sonra doğal yaşam alanlarına bırakıyorum. Zor oluyor ama hayvanları öyle bırakamıyorum" dedi.