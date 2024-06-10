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        Siirt'te 7'nci kattan düşen 4 yaşındaki Derya öldü

        SİİRT'inKurtalan ilçesinde apartmanın 7'nci katının balkonundan düşen Derya Yarar (4), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:08 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:11
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        Siirt'te 7'nci kattan düşen 4 yaşındaki Derya öldü
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        SİİRT'inKurtalan ilçesinde apartmanın 7'nci katının balkonundan düşen Derya Yarar (4), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Derya Yarar, 7'nci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kurtarılamadı. Derya'nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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