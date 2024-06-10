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        Siirt'te kurtarma ekibi, evinin önündeki yangına müdahale eden kadına yardım etti

        SİİRT'in Eruh ilçesinde Aslıhan Sezgin'in (65) evinin önünde yanan odunlara su kovası ile müdahale ettiğini gören Eruh Arama ve Kurtarma Ekibi, yardım ederek yangını kısa sürede söndürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 18:22 Güncelleme: 10.06.2024 - 18:25
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        Siirt'te kurtarma ekibi, evinin önündeki yangına müdahale eden kadına yardım etti
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        SİİRT’in Eruh ilçesinde Aslıhan Sezgin’in (65) evinin önünde yanan odunlara su kovası ile müdahale ettiğini gören Eruh Arama ve Kurtarma Ekibi, yardım ederek yangını kısa sürede söndürdü.

        Olay, Eruh ilçesine bağlı Akdiken köyünde meydana geldi. Aslıhan Sezgin’e ait müstakil evin önündeki odunlar, bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. Odunlarının yandığını gören Sezgin, su kovası ile söndürmek istedi. O sırada başka bir ihbara giden Eruh Arama ve Kurtarma Ekibi, Sezgin’e durumu fark edip Sezgin’e yardım etti. Yangın büyümeden kısa sürede söndürülürken, Sezgin ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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