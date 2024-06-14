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        Siirt'te böğürtlen hasadı başladı; 14 çeşidi 16 ülkeye, meyve suyu da 34 ülkeye ihraç ediliyor

        SİİRT'inKurtalan ilçesinde Türkiye'nin en büyük tek parça halindeki 230 dönümlük böğürtlen bahçesinde hasat törenle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:36 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:40
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        Siirt'te böğürtlen hasadı başladı; 14 çeşidi 16 ülkeye, meyve suyu da 34 ülkeye ihraç ediliyor
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        SİİRT'inKurtalan ilçesinde Türkiye'nin en büyük tek parça halindeki 230 dönümlük böğürtlen bahçesinde hasat törenle başladı. Elde edilen 14 çeşit taze böğürtlen 16 ülkeye, meyve suyu da 34 ülkeye ihraç ediliyor.

        Kurtalan ilçesi Yunuslar köyünde 230 dönüm üzerinde kurulan, Türkiye'nin en büyük tek parça halindeki 230 dönümlük böğürtlen bahçesinde hasat törenle başladı. Törene Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Siirt İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Siirt ve Batman üniversitelerinin rektörleri ile protokol üyeleri katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ayrıca elde edilen 14 çeşit taze böğürtlen 16 ülkeye, yapılan meyve suyunun 34 ülkeye ihracatı yapıldığı belirtildi.

        BÖĞÜRTLENİN KİLOSU 30 DOLAR

        Törende konuşan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, böğürtlenlerin kilogramının 30 dolara yakın bir katma değerle ihracatta boy gösterdiğini söyledi. Böğürtlenin dünyanın dört bir yanına gönderilebilecek çok kıymetli bir ürün olduğunu belirten Kızılkaya, "Burada bir başarı öyküsüne hep birlikte tanıklık yapmak için toplandık. 2019-2023 yılını kapsayan 11'inci kalkınma planında 3 önemli stratejik konu belirlenmişti. Birincisi tarım, ikincisi turizm, üçüncüsü de savunma. Bizim bu 11'inci kalkınma planında ifadesini bulan bir husus var, tarımla ilgili tam da burayı ifade ediyor. Tarım sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin mutlaka geliştirilmesi ifade ediliyor. Bugün böğürtlen hasadı gerçekleştirilecek ve böğürtlen hasadıyla üretilen katma değer bizim diğer ürünlerimizden. Böğürtlen aslında savunma sanayiden bile bu anlamda daha kıymetli bir ürün aslında ihracatta. Bugün meyve suyundan, pastacılık sektörüne birçok alanda özellikle dondurulmuş haliyle dünyanın dört bir yanına gönderilebilecek çok kıymetli bir ürün" dedi.

        'BÜYÜK BİR KALİTE VE STANDART YAKALADIK'

        Firma sorumlusu Kasım Keremullah Ceylan da il bazında Bursa'nın birinci sırada olduğunu, Türkiye'de ise tek parça böğürtlen işletmesi veya arazisi olarak kendilerinin birinci sırada olduğunu söyledi. Ceylan, "230 dönüm dikili alanda üretime devam ediyoruz. Şu anda 230 dekar dikili alanımız var. Böğürtlende büyük bir kalite ve standart yakaladık. Böğürtleni taze olarak hem iç piyasada hem yurt dışına taze olarak ihracat yapabiliyoruz. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz, döviz getirebiliyoruz" diye konuştu. Törenin ardından Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ve beraberindekiler, işletmeye teşekkür plaketi takdim etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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