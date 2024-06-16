Siirt'te HÜDA PAR'dan mezarlık girişinde Biden ve Netanyahu fotoğraflı 'Gazze' tepkisi

SİİRT'temezarlık girişine asılan ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarının olduğu afiş, mezarlığı ziyaret edenler tarafından taşlandı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Siirt İl Başkanlığı Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için Doğan Mahallesi’nde bulunan Şeyh Musa Mezarlığı'nın girişine ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarının olduğu afişi astı. Ülkelerin bayraklarını da girişteki yere serdi. Bir kova da taş getirilerek, afişin önüne konuldu. Gelenler, Biden ve Netanyahu'nun olduğu afişi taşladı.