Tuncer Bakırhan: Kimsenin bizim paramıza ihtiyacı yok

DEMParti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Kayyım atadılar, sözde 'Buradan bir yerlere para gidiyormuş' dediler. Bu büyük bir yalandır. Kimsenin bizim paramıza ihtiyacı yok, bizim de Siirt halkının tek kuruşunu bir yere göndermek gibi bir amacımız, bir derdimiz yok. Bunu sistem de çok iyi biliyordu, iktidar da çok iyi biliyordu" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Siirt Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakırhan'a DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, eşlik etti. Belediye binasında Belediye Başkanı Sofya Alağaş ve partililerle bir araya gelerek bayramlaşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, daha sonra bir konuşma yaptı.

'KAYYIM EFENDİLER NE YAPTILAR' Bakırhan, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanması ve yerine Vali Ali Çelik'in kayyım olarak atanması ile ilgili olarak, "İnşallah böyle güçlü birlikteliğimizle, güçlü ittifakımızla, güçlü duruşumuzla, güçlü mücadelemizle birlikte, bu kayyımcı anlayışı bir daha yerel yönetimlerimizi gasp etmemesi için el birliği ile mücadele edeceğiz. Bu gaspçı anlayışı kesinlikle bu coğrafyadan, bu topraklardan göndereceğiz, tabela partisi yapacağız. Kayyım atadılar, sözde 'Buradan bir yerlere para gidiyormuş' dediler. Bu büyük bir yalandır. Kimsenin bizim paramıza ihtiyacı yok, bizim de Siirt halkının tek kuruşunu bir yere göndermek gibi bir amacımız, bir derdimiz yok. Bunu sistem de çok iyi biliyordu, iktidar da çok iyi biliyordu. Ama kayyım atamak için yalan söylediler. Peki, ne yaptılar? Kayyımlarını getirdiler. Önce belediyenin önüne beton duvarlar koydular. Kayyım efendiler ne yaptılar?" dedi.