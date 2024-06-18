Kaybolan keçilerini aramaya çıktı, cansız bedeni bulundu

İlçeye bağlı Tatlıpayam köyünde dün akşam saatlerinde kaybolan keçilerini aramak için evinde çıkan kalp hastası Mehmet Sıddık Bağız’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik korucuların da katılımıyla 9 saat süren arama çalışmalarında, köyün yakınlarındaki kırsalda Bağız’ın cansız bedeni bulundu. Bağız’ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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