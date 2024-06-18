Su yükselince oluşan adacıkta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Dün Kezer Çayı kıyısına pikniğe giden 5 kişi, akşam saatlerinde suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbarla olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplere, boğulma vakalarına karşı bilgilendirme çalışmaları yapan gezici AFAD ve jandarma ekipleri de destek verdi. Ekipler, mahsur alan 5 kişiyi halatla kıyıya çıkararak kurtardı.

SİİRT’te Kezer Çayı’nın suyunun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 5 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

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