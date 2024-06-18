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        Su yükselince oluşan adacıkta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

        SİİRT'te Kezer Çayı'nın suyunun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 5 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 13:24 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:30
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        Su yükselince oluşan adacıkta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
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        SİİRT’te Kezer Çayı’nın suyunun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 5 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Dün Kezer Çayı kıyısına pikniğe giden 5 kişi, akşam saatlerinde suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbarla olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplere, boğulma vakalarına karşı bilgilendirme çalışmaları yapan gezici AFAD ve jandarma ekipleri de destek verdi. Ekipler, mahsur alan 5 kişiyi halatla kıyıya çıkararak kurtardı.

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