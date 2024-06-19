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        Gıdadan zehirlenen çoban, at sırtında 6 saatte ambulansa ulaştırıldı

        SİİRT'in Eruh ilçesinde, arazide hayvan otlatırken gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlanan Mahmut Demir (67), ekipler tarafından ata bindirilip, 6 saate ambulansa ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 14:36 Güncelleme: 19.06.2024 - 14:40
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        Gıdadan zehirlenen çoban, at sırtında 6 saatte ambulansa ulaştırıldı
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        SİİRT’in Eruh ilçesinde, arazide hayvan otlatırken gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlanan Mahmut Demir (67), ekipler tarafından ata bindirilip, 6 saate ambulansa ulaştırıldı.

        Eruh ilçesi Çırav Dağı'nda, arazide hayvanlarını otlatan çoban Mahmut Demir, yemek yedikten sonra rahatsızlandı. Yakınları, zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla bölgeye sağlık ile Eruh Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçların gidemediği bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahalede bulundukları Demir'i, yakınlarına ait ata bindirip 6 saatte ambulansa ulaştırdı. Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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