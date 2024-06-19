Gıdadan zehirlenen çoban, at sırtında 6 saatte ambulansa ulaştırıldı

Eruh ilçesi Çırav Dağı'nda, arazide hayvanlarını otlatan çoban Mahmut Demir, yemek yedikten sonra rahatsızlandı. Yakınları, zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla bölgeye sağlık ile Eruh Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçların gidemediği bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahalede bulundukları Demir'i, yakınlarına ait ata bindirip 6 saatte ambulansa ulaştırdı. Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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