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        Tarlasına su kuyusu açmak isterken, toprak altında kalarak öldü

        SİİRT'te Nezir Özdemir (57), tarlada su kuyusu açmak için kazı yaptığı sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalıp, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 00:26 Güncelleme: 20.06.2024 - 00:30
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        Tarlasına su kuyusu açmak isterken, toprak altında kalarak öldü
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        SİİRT'te Nezir Özdemir (57), tarlada su kuyusu açmak için kazı yaptığı sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalıp, hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Sağırsu köyü mevkiinde meydana geldi. Tarlasına su kuyusu açmak isteyen Nezir Özdemir, bu sırada meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla toprak altından çıkarılan Özdemir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Özdemir’in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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