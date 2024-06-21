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        Siirt'te çıkan orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı

        SİİRT'in Şirvan ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle 6 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:17 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:20
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        Siirt'te çıkan orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı
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        SİİRT'in Şirvan ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle 6 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 7 hektarlık alan zarar gördü.

        Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı köyünde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, 1 helikopter, Siirt ve Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları süren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangında 7 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. 

        VALİ KIZILKAYA: ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

        Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olamadığını belirterek, "İlimiz Şirvan İlçesi Demirkapı köyünden bugün saat 12:45’te orman yangını başladığı ihbarı alınmıştır. Orman İşletme Şefliği ekiplerimiz, Jandarmalarımız ve başta Demirkapı köyü olmak üzere civar köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da desteği ile derhal söndürme çalışmalarına başlanılmıştır. Bozuk ormanlık alanda, örtü yangını şeklinde ve etrafında yerleşim yeri olmayan sarp bir noktada bulunan yangına, komşu illerden gelen takviye ekiplerinde dahil olması ile birlikte öncelikle karadan müdahale edilmiştir. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’nden havadan müdahale de talep edilmiş olup, yapılan havadan müdahalede ile birlikte yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında ölen ya da yaralanan olmamıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yangına müdahalede kahramanca gayret gösteren orman teşkilatımıza, tüm ekiplerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca dün Diyarbakır ve Mardin ’de çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allahtan rahmet, yakınlarına da sabr-ı cemil niyaz ediyorum" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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