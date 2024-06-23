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        Siirt'te 'hayvan otlatma' kavgası, hastane önünde de devam etti; 5 yaralı

        SİİRT'in Pervari ilçesinde köylüler arasında 'hayvan otlatma' nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:29 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:35
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        Siirt'te 'hayvan otlatma' kavgası, hastane önünde de devam etti; 5 yaralı
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        SİİRT'in Pervari ilçesinde köylüler arasında 'hayvan otlatma' nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Hastane önünde yaralı yakınları arasında da çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

        Pervari ilçesinde Karasungur ve Köprüçay köylüleri arasında, 'hayvan otlatma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar, birbirine taş, sopa ve silahlarla saldırdı. Kavgada 1 kişi ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesiyle, 3 kişi de taş ve sopalarla yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Hastane önünde karşılaşan yaralı yakınları arasında tekrar kavga çıktı. Burada önlem alan polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açıp, kavga edenlere biber gazıyla müdahale etti. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgada 1 kişi yaralanırken, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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