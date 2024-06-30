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        200 metreden dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü

        SİİRT'in Eruh ilçesinde 200 metrelik uçurumdan dereye düşen otomobilin sürücüsü Ali Özkan (64), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:35
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        200 metreden dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü
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        SİİRT’in Eruh ilçesinde 200 metrelik uçurumdan dereye düşen otomobilin sürücüsü Ali Özkan (64), yaşamını yitirdi.

        Kaza, sabah saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Yanılmaz köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Özkan’ın kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil, 200 metre yüksekliğindeki uçurumdan dereye düştü. Çevredekilerni ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, hurdaya dönen araçtaki Ali Özkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan Özkan’ın cansız bedeni ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Özkan’ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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