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        Kayıp olarak aranıyordu; aracıyla düştüğü uçurumda bacağından yaralı bulundu

        SİİRT'in Eruh ilçesinde yakınlarının ulaşamayınca jandarmaya başvurduğu Ramazan Aybek (67), hafif ticari aracıyla 150 metreden düştüğü uçurumda bir bacağından yaralı halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:57 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:00
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        Kayıp olarak aranıyordu; aracıyla düştüğü uçurumda bacağından yaralı bulundu
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        SİİRT’in Eruh ilçesinde yakınlarının ulaşamayınca jandarmaya başvurduğu Ramazan Aybek (67), hafif ticari aracıyla 150 metreden düştüğü uçurumda bir bacağından yaralı halde bulundu.

        Kent merkezinde oturan Ramazan Aybek, dün akşam saatlerinde kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracıyla Eruh ilçesine bağlı Kavaközü köyüne gitmek için yola çıktı. Bir süre sonra yakınları Aybek’in telefonuna ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Çalışma başlatan jandarma Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’ndan konum ve koordinat bilgisi talep etti. Verilen bilgi üzerine cep telefonu sinyalinin alındığı köy yakınlarındaki bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve Eruh Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kullandığı araçla 150 metreden düştüğü uçurumda bacağından yaralı bulunan Aybek, ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aybek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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