Siirt'te örtü yangını

Baykan ilçesi kırsalında saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlardan Mahmut Eminanç, dumandan etkilendi. Eminanç’a, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

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