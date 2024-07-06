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        Siirt'te örtü yangını

        SİİRT'in Baykan ilçesinde örtü yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:47 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:50
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        Siirt'te örtü yangını
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        SİİRT’in Baykan ilçesinde örtü yangını çıktı. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Baykan ilçesi kırsalında saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlardan Mahmut Eminanç, dumandan etkilendi. Eminanç’a, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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