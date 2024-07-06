Siirt'te örtü yangını (2)

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Yanıkses köyü ile Pervari ilçesine bağlı Erkent köyü arasındaki bölgede öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekipler müdahale ediyor.

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