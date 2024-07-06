Siirt'te örtü yangını (3)

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, bölgede hasar tespit ve yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Eruh ilçesine bağlı Yanıkses köyü ile Pervari ilçesine bağlı Erkent köyü arasındaki bölgede öğle saatlerinde çıkan örtü yangını da yaklaşık 4 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

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