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        Siirt'te, yangından kaçan hayvanlar görüntülendi

        SİİRT'in Eruh ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, söndürdükleri örtü yangınının soğutma çalışmalarının ardından dönüş yolunda kaçan ayı, tilki ve tavşanı görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:11 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:15
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        Siirt'te, yangından kaçan hayvanlar görüntülendi
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        SİİRT'in Eruh ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, söndürdükleri örtü yangınının soğutma çalışmalarının ardından dönüş yolunda kaçan ayı, tilki ve tavşanı görüntüledi.

        Eruh ilçesi Yanıkses köyü ile Pervari ilçesi Erkent köyü arasındaki bölgede, 6 Temmuz'da çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma çalışması sonrası istasyonlarına dönen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesinden kaçan ayı, tilki ve tavşanı görüntüledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde köy yoluna inen hayvanlar, bir süre sonra gözden kayboluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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