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        Siirt'te anız yakan 5 kişiye 34 bin 794 TL ceza

        SİİRT'te, valilik emri ile yasaklanmasına rağmen anız yakan 5 kişiye toplam 34 bin 794 TL para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 17:52 Güncelleme: 08.07.2024 - 17:55
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        Siirt'te anız yakan 5 kişiye 34 bin 794 TL ceza
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        SİİRT’te, valilik emri ile yasaklanmasına rağmen anız yakan 5 kişiye toplam 34 bin 794 TL para cezası kesildi.

        Valiliğin X hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde valilik emri ile yasaklanmasına rağmen anız yaktığı tespit edilen 5 kişiye, toplam 34 bin 794 TL para cezası kesildiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt il genelinde Valilik Genel Emri ile anız yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Anız yakma yasağına aykırı davranan 5 kişiye toplamda 34 bin 794 TL idari para cezası uygulanarak, şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır. Yangınlara sebep olmayalım; geleceğimizi hep birlikte koruyalım” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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