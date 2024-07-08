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        Siirt'te adliyeden firar eden şüpheli, inşaatta saklanırken yakalandı

        SİİRT'te yargılandığı dosya nedeniyle götürüldüğü adliyede avukatıyla görüştükten sonra firar eden şüpheli, yakındaki bir inşaatta saklanırken, polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 22:44 Güncelleme: 08.07.2024 - 22:45
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        Siirt'te adliyeden firar eden şüpheli, inşaatta saklanırken yakalandı
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        SİİRT’te yargılandığı dosya nedeniyle götürüldüğü adliyede avukatıyla görüştükten sonra firar eden şüpheli, yakındaki bir inşaatta saklanırken, polis tarafından yakalandı.

        Olay, akşam saatlerinde Siirt Adliyesi’nde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli, yargılandığı dosya nedeniyle sevk edildiği adliye binasında, avukatıyla görüşmesinin ardından firar etti. Kaçan şüpheliyi fark eden polis ekipleri, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Şüphelinin, yakınlarda bulunan bir inşaata saklandığı tespit edildi. İnşaat etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelinin ortaya çıkması için havaya silahla ateş açtı. Şüpheli, yapılan arama sonucu bulunarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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