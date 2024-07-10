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        Siirt'te kuvvetli rüzgar; ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi

        SİİRT'te kuvvetli rüzgarda, ağaçlar park halindeki polis aracı ile 1 hafif ticari araç ve 1 motosikletin üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:55 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:00
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        Siirt'te kuvvetli rüzgar; ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi
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        SİİRT’te kuvvetli rüzgarda, ağaçlar park halindeki polis aracı ile 1 hafif ticari araç ve 1 motosikletin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluştu.

        Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan Yeni Mahalle Polis Merkezi’nin bahçesindeki ağacın kırılan büyük dalı park halindeki polis aracının üzerine devrildi. Aynı saatlerde, Hz. Fakirullah Caddesi'nde de bir ağaç, park halindeki hafif ticari araç ve motosikletin üzerine devrildi. İki olayda da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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